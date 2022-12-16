Керченская паромная переправа заработала снова

16 дек. 21:15

Керченская паромная переправа возобновила свою работу после приостановки из-за непогоды, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"С 20:00 мск работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее сегодня врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале о том, что движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено по погодным условиям.

Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за проходящего через регион Балканского циклона.