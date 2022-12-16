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Росавиация поможет iFly вернуть из Египта российских туристов

Росавиация поможет iFly вернуть из Египта российских туристов

Росавиация держит на постоянном контроле вопрос организации работы с пассажирами задержанных рейсов авиакомпании iFly, ведомство готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта.

"Вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Авиакомпании уже даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством России.

"Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", - добавляется в сообщении.

Также компании рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте.

Напомним, накануне авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет из-за проблем, возникших в связи с ограничениями для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

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