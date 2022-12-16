Азербайджанский музей ковра показал "Виртуальный тур со знаменитостями"

16 дек. 20:31

В рамках празднования 55-летия Азербайджанского национального музея ковра в киноцентре "Низами" в Баку состоялась премьера фильма "Виртуальный тур со знаменитостями". Этот проект внес неоценимый вклад в деятельность по популяризации национальных культурных традиций.

Автор сценария фильма – директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, режиссер – Мубариз Нагиев. В картине представители СМИ и деятели искусств рассказывают об истории музея ковра, хранящихся там образцах национального культурного наследия и связанных с ними интересных традициях, - передает Sputnik Азербайджан.

Экспозицию музея в проекте представляют заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Керимова, Диляра Салим и Олег Амирбеков, а также известные телеведущие Эмиль Шахзаде, Лейла Гулиева, Кенуль Арифгызы, Дениз Таджеддин, Фариз Ильясов, Турал Асадов и Шабнам Туран.

Напомним, первая часть картины была представлена публике 18 мая 2020 года, в Международный день музеев. Создатели киноленты уверены, что полная версия фильма станет еще одним вкладом в популяризацию азербайджанского национального культурного наследия и продолжат работу над ним. Фильм будет представлен также на английском и русском языках.