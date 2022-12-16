Минфин США ищет главного экономиста по санкциям

16 дек. 20:16

Американское министерство финансов создаст должность главного экономиста по санкциям, рассказал замглавы ведомства Адевале Адейемо в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, готовясь ввести потолок цен на нефть из России, министерство работало не только с Госдепом, как это происходит обычно, но и с командой экспертов по санкциям и финансовым рынкам, экономистов, причем в координации с Министерством энергетики США, министерствами финансов и другими ведомствами в ЕС и странах G7: это требовалось, чтобы точно оценить влияние на цены запрета на перевозки нефти по морю, возможный уровень ценового потолка и возможные ответные действия Москвы.

Чиновник отметил, что новый подход, который заключается в ограничении рынка для российской нефти, а не в полном его закрытии, требует и инноваций в аналитических методах.

"Основываясь на этом опыте, министерство финансов в настоящее время подбирает главного экономиста по санкциям, который займется созданием полномасштабного отдела и соответствующих аналитических возможностей по усилению потенциала США в проведении подобного детального экономического анализа и в других случаях", - указал Адейемо.