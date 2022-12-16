Минюст Грузии ищет хозяев миллиона гектаров земли

16 дек. 20:08

Несмотря на активную фазу регистрации, в Грузии остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров, - заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Сегодня у нас такая данность, что неизвестна личность имеющих право собственности на участке площадью примерно один миллион гектаров. Проект системной регистрации земли ставит целью определить личности всех собственников, будь то частное лицо, государство или район, и решить проблему, которая уже десятки лет волнует нашу страну", - рассказал Брегадзе, передает Sputnik Грузия.

По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году, процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года для того, чтобы защитить права землевладельцев.

Регистрация земли сельскохозяйственного назначения - главное условие получения льгот от государства фермерами.