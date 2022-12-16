"Оливье" подорожал почти на 9% в России

16 дек. 19:51

Стоимость домашнего салата "Оливье" в России с ноября 2021 года выросла на 8,53%, следует из материалов Росстата.

При этом инфляция по итогам ноября достигла 11,98% в годовом выражении.

Больше всего из ингредиентов подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы - на 17,94%. На 14,41% выросли цены на майонез, на 7,83% стала дороже вареная колбаса.

Часть продуктов, напротив, подешевели - это куриные яйца (на 5,8%) и овощи. При этом картофель упал в цене на 33,26%, морковь - на 25%, лук - на 5,5%.