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Новые детские сады откроются в Новолакском районе Дагестана

Новые детские сады откроются в Новолакском районе Дагестана

Четыре новых детских сада на 620 мест откроются в Новолакском районе в начале будущего года, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров во время рабочей поездки в Дагестан.

"Открытие в начале 2023 года четырех новых дошкольных образовательных учреждений полностью покроет очередь в детские сады на переселенческой территории Новолакского района", - цитирует его ТАСС.

Замглавы Минэкономразвития РФ подчеркнул, что в результате повысятся доступность и качество дошкольного образования.

Кроме того, отметил он, строительство объектов даст возможность создать рабочие места на 200 человек.

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