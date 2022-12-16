Авиакомпания "Россия" снова начала летать между Петербургом и Самаркандом

16 дек. 19:27

Авиакомпания "Россия", входящая в состав группы "Аэрофлот", возобновляет рейсы по маршруту "Санкт-Петербург – Самарканд – Санкт-Петербург" с частотой три раза в неделю.

Рейс будет выполняться с сегодняшнего дня по средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A319 в двухклассной компоновке (бизнес и экономкласс), - передает Podrobno.uz.

Вылет из Санкт-Петербурга в Самарканд будет проходить в 8:00 по местному времени, из Самарканда в Санкт-Петербург - в 16:20 по местному времени.

Билеты уже в продаже на сайте "Аэрофлота".