Отвергнутый поклонник поднес бомбу "в подарок" жительнице Грузии

16 дек. 19:24

Жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства женщины в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети). Об этом рассказали в пресс-службе Главной прокуратуры страны.

Преступление было совершено 13 декабря. По предварительным данным, мужчина упаковал взрывчатку как подарок и подбросил ее к дверям дома, где живет жертва. Женщина занесла его домой, открыла и сразу поняла, что это бомба. К счастью, она успела выбежать из комнаты и получила лишь небольшие травмы. Взрывная волна повредила большую часть комнаты, оказались выбиты стекла.

Как выяснило следствие, обвиняемый старался принудить жертву к близкому общению и угрожал, что опорочит ее имя, однако пострадавшая неоднократно отказывала ему, передает Sputnik Грузия.

Следствие ведется по трем статьям УК Грузии, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.