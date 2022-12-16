Эрдоган: газохранилище "Силиври" сегодня стало самым крупным в Европе

16 дек. 19:15

Власти Турции продолжат работу по предотвращению энергетических кризисов, подобных тому, что переживает Европа, - заявил сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения проекта расширения объемов подземного газохранилища "Силиври" близ Стамбула.

Глава государства напомнил, что подземное газохранилище "Силиври" объемом в 3,2 млрд кубометров первоначально позволяло поставлять в газораспределительную систему страны 28 млн кубометров газа в сутки. Однако с вводом в эксплуатацию второй фазы объекта объем хранения газа в нем достигнет 4,6 млрд кубометров, а ежесуточная подача газа – 75 млн кубометров, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Потенциал газохранилища позволяет покрывать до 8% ежегодных потребностей Турции в голубом топливе. С целью обеспечения потребностей газохранилища в электроэнергии построена также ветряная турбина с установленной мощностью в 4,2 Мвт.

Эрдоган заявил, что регион Тракья на северо-западе страны превратится в энергетический хаб международного значения. "С дорогим другом Владимиром Путиным мы провели важные переговоры. Согласовали важные шаги. В особенности, Тракья станет хабом природного газа и СПГ. Наша цель – сформировать в краткосрочной перспективе в Турции глобальный центр, в котором будут формироваться цены на газ", - подчеркнул политик.

Также президент отметил, что энергетическая концепция Турции предполагает снижение зависимости страны от внешних источников к 2053 году с 71 до 13%.

"Учитывая проект АЭС "Аккую", который оценивается в $20 млрд, вырисовывается картина совершенно иной Турции", - добавил он.