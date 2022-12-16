Румыния начнет покупать азербайджанский газ

16 дек. 18:55

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключила с румынской Romgaz S. A. контракт о поставках своего газа с 1 января будущего года, об этом сообщает ее пресс-служба.

"Контракт предусматривает плановую транспортировку природного газа по интерконнектору Греция - Болгария от точки выхода Комотини (Греция) Трансадриатического трубопровода, являющегося сегментом Южного газового коридора", - пояснили в компании.

В сообщении уточняется, что контракт поможет диверсификации поставок газа в рамках двустороннего партнерства с европейскими странами. Объемы поставок не указаны.