Армянские военные и НВФ обстреляли азербайджанские позиции в трех районах

16 дек. 18:46

Армянские ВС и НВФ совершили очередной обстрел азербайджанских позиций, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что сегодня с 17:20 до 18:15 подразделения ВС Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Готурбулаг Чамбараксого района и Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Геялли Гедабекского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Помимо этого, с 16:05 до 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, добавили в ведомстве.