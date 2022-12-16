В Казахстане выходят в обращение новые коллекционные монеты

16 дек. 18:44

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Togyzqumalaq.

Тогызкумалак – одна из древнейших казахских национальных игр, которая включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Настольная интеллектуальная игра призвана развивать логическое мышление.

За основу дизайна реверса монет взята традиционная форма игровой доски, которая использовалась в древности. На монетах из серебра надписи Togyzqumalaq и числовое обозначение года чеканки выполнены из игровых шариков, покрытых позолотой. На монете изображено 162 шарика - именно такое количество используется в игре. В центре реверса монет изображена орнаментальная розетка. Помимо этого, на них размещены надписи, обозначающие металл изготовления, пробу и массу. На аверсе монет изображен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении орнаментальной розетки. Вокруг герба – надписи Qazaqstan Respýblikasy и Republic of Kazakhstan на государственном и английском языках, логотип Нацбанка и обозначение номинала монет, - передает Sputnik Казахстан.

Монеты изготовлены из серебра (с применением технологии точечного золочения, одностороннего оксидирования и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof и black-proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 тыс штук; из сплава мельхиор МН 25 массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тыс штук; из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 г, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 тыс штук.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Нацбанка.