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Двухэтажное общежитие горело в Астане, есть пострадавшие

Двухэтажное общежитие горело в Астане, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел в микрорайоне Юго-Восток в Астане, об этом рассказали в ДЧС столицы Казахстана.

В двухэтажном коттедже, где располагается общежитие, горели кровля и потолочное перекрытие, общая площадь составила 150 кв м.

Пожарные отправились на вызов в 13.44, локализовали пожар в 14.27.

С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

С отравлением угарным газом были доставлены в больницу двое пострадавших - 1971 и 1994 года рождения, состояние обоих оценивается как средней степени тяжести, передает Sputnik Казахстан.

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