В Крыму ждут экспертов ООН

16 дек. 18:22

Крым готов допустить на полуостров экспертов ООН, чтобы они могли лично ознакомиться с состоянием дел в регионе, а не с чужих слов, - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию, чтобы они могли ознакомиться с состоянием дел в этом вопросе непосредственно, а не с чужих слов. Но им удобнее делать это с чужих слов. Так, по всей видимости, меньше совесть мучает", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Константинов подчеркнул, что у него вызывают жалость страны, поддержавшие резолюцию ГА ООН, так как их граждане и мечтать не могут о тех возможностях, которыми пользуются крымчане.