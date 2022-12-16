Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Швейцария примкнула к новым санкциям, которые Европейский союз сегодня ввел против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Такое сообщение распространило швейцарское правительство - Федеральный совет.
"16 декабря Федеральный совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав таким образом последним шагам, предпринятым Европейским союзом", - цитирует его ТАСС.
Уточняется, что новые рестрикции вступают в силу сегодня с 18.00 по местному времени (20:00 мск).