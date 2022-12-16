Дагестан получил мощный толчок к развитию промышленности

16 дек. 17:43

По итогам января-сентября 2022 года в Дагестане отмечен рост основных социально-экономических показателей, - сообщила пресс-служба правительства республики.

"Экономическое развитие республики, как и в целом по России, определялось такими основными факторами, как внешнее санкционное давление недружественных стран и эпидемиологическая ситуация", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, передает "Интерфакс".

Так, по итогам 9 месяцев промышленное производство увеличилось на 15,3%, продукции сельского хозяйства - на 1,2%, строительство - на 7,1%, торговли - на 3,9%, объема платных услуг населению - на 3,6%. Но наблюдается спад ввода жилых домов на 12,8%.

За неполный год в республике построено и реконструировано 6,7 км автомобильных дорог и три моста протяженностью 189,5 погонных метров, отремонтировано 197 км автомобильных дорог и один мост протяженностью 33 погонных метра.