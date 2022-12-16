ЦБ РФ: криптовалюты можно будет использовать внутри России, но...

16 дек. 17:27

Центральный банк считает возможным использовать криптовалюты для внутрироссийских расчетов, но только в рамках создаваемого экспериментального правового режима (ЭПР) для поддержки экспортеров. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы считаем, что в рамках экспериментального правового режима и через уполномоченную организацию возможно рассматривать сделки внутри страны, но для этого должен быть принят соответствующий закон", - цитирует ее "Интерфакс".

Набиуллина напомнила, что ЦБ РФ всегда указывал, что криптовалюта не может применяться как средство расчета и служить средством вложения в финансовые активы для массового инвестора.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин уточнил, что криптоактивы будут использоваться исключительно для поддержки внешнеэкономической деятельности.