Центробанк готов обеспечить россиян валютой для поездок за рубеж

16 дек. 17:24

ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами при их поездках за рубеж, - заявила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается расчетов за рубежом, некоторые страны продолжают принимать карту "Мир" в некоторых своих банках. Некоторые не принимают. Мы работаем с этими странами для того, чтобы рассматривать и альтернативные формы оплаты. Но мы не видим в связи с этим какого-то всплеска спроса на наличные, чтобы был дефицит. Кроме того, мы банкам разрешили продавать наличную валюту, которую они получают в кассы, и этот процесс происходит", - сказала она, передает РИА Новости.