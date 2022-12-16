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Центробанк готов обеспечить россиян валютой для поездок за рубеж

Центробанк готов обеспечить россиян валютой для поездок за рубеж

ЦБ РФ не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами при их поездках за рубеж, - заявила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается расчетов за рубежом, некоторые страны продолжают принимать карту "Мир" в некоторых своих банках. Некоторые не принимают. Мы работаем с этими странами для того, чтобы рассматривать и альтернативные формы оплаты. Но мы не видим в связи с этим какого-то всплеска спроса на наличные, чтобы был дефицит. Кроме того, мы банкам разрешили продавать наличную валюту, которую они получают в кассы, и этот процесс происходит", - сказала она, передает РИА Новости.

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