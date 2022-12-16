Грипп добрался до Ставрополя

16 дек. 17:10

Ставропольские медики зафиксировали в городе двукратный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"В Ставрополе эпидпорог превышен более чем в два раза - на 114,4%. Количество больных продолжает расти. Основная часть заболевших - амбулаторные пациенты. Поэтому поручил руководителям медучреждений взять под личный контроль полноту и своевременность оказания всей необходимой медпомощи больным с симптоматикой ОРВИ и гриппа", - написал Колесников в своем Telegram-канале.

За счет перераспределения кадров медики укрепят амбулаторное звено здравоохранения и расширят службу неотложной помощи, а при ухудшении ситуации они готовы развернуть дополнительные инфекционные койки.