Мониторинговая миссия ЕС прибыла на Лачинскую дорогу

16 дек. 16:58

Представители мониторинговой миссии Евросоюза приехали на Лачинскую дорогу. Об этом сообщает Factor.tv.

Цель поездки – проверить, могут ли машины военного контингента России с гуманитарной помощью для армянского населения свободно проезжать по Лачинской дороге.

Напомним, 12 декабря в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Она продолжается пятый день. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.