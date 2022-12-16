Казахстан в 2023 году начнет строить свыше 220 комфортных школ

16 дек. 16:54

До 2025 года в Казахстане планируется построить свыше 400 комфортных школ, более половины из них начнут строить уже в 2023 году.

Акиматам совместно с Министерством просвещения и единым оператором нацпроекта Samruk-Kazyna Construction весной необходимо приступить к строительству 221 школы на 467 800 ученических мест.

"Учитывая, что в крупных городах существенная доля внутренней миграции, высокая рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест", - рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов.

Школы будут строиться по поручению президента республики в рамках нацпроекта "Комфортная школа".