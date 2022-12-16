В Азербайджане создана горячая линия для армянского населения в Карабахе

16 дек. 16:41

В Азербайджане создали горячую линии для армян, проживающих в Карабахе. Об этом сообщила участница экоакции, азербайджанская правозащитница Диляра Эфендиева.

"Армянское население, проживающее в зоне временного размещения военного контингента России, начало обращаться к азербайджанцам для гуманитарной помощи. Из-за большего количества звонков, мы приняли решение создать горячую линию по номеру +994702779911", - поведала она.

Правозащитница также обратилась к армянам в Карабахе с призывом не опасаться "руководства" сепаратистского анклава, поскольку конфиденциальность обратившихся гарантируется, передает Caliber.az.