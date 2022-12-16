Европа утвердила новый пакет антироссийских санкций

16 дек. 16:38

Девятый пакет санкций против России, предусматривающий ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, утвержден Советом ЕС.

Отмечается, что Евросоюз "расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых".

Также санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, имеющие отношения к российскому оборонному сектору.

Помимо этого, Европа запретила экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.