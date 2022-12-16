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Азербайджан очистил от мин свыше 15,5 тысяч гектаров земли за год

Азербайджан очистил от мин свыше 15,5 тысяч гектаров земли за год

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии с начала года очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 15 620 га на освобожденных территориях Азербайджана.

По данным министерства обороны Азербайджана, всего на освобожденных территориях на сегодняшний день саперы расчистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 29 113 га земли. Обнаружено и уничтожено 10 185 единиц противопехотных, 2580 единиц противотанковых и 10445 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Особое внимание инженерно-саперные подразделения уделяют работе по разминированию населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов. В работах по разминированию задействована техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) турецкого производства, находящаяся в распоряжении инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии.

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