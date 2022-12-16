Азербайджанцы выступили за мирный договор с Арменией

16 дек. 16:13

Жители Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией, данные приводит азербайджанский Центр социальных исследований.

Опрос среди граждан Азербайджана проводился с 5 по 11 декабря, в нем приняли участие 390 респондентов в возрасте от 18 лет.

Так, 73% участников заявили о поддержке мирного соглашения с Ереваном. 76% респондентов заявили, что Армения не способна создать военную угрозу Азербайджану и Карабаху. 82% отметили, что негативно настроены по отношению к миротворческому контингенту РФ в Карабахе.