МЧС и Гидрометцентр предупреждают о метели в Москве в субботу

16 дек. 16:02

На субботу в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Также ожидаются метель, гололедица, ветер.

«Снег, местами сильный, период предупреждения - с 9:00 17 декабря до 21:00 17 декабря. Гололедица, снежные заносы, период предупреждения - до 12:00 18 декабря», - сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение о метели будет действовать в регионе с 22:00 17 декабря до 21:00 18 декабря. Уровень погодной опасности - «желтый».

«В период с 9:00 17 декабря с сохранением до конца суток 18 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. Ветер северной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица, местами метель, на дорогах - снежные заносы», - информирует Главное управление МЧС России по Москве.