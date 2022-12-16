ФИФА рассмотрит вопрос с изменением формата проведения чемпионата мира

16 дек. 15:59

Международная федерация футбола (ФИФА) пересмотрит формат проведения чемпионата мира. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он подчеркнул, что формат групп может быть изменен уже на следующем мировом первенстве, которое примут в 2026 году США, Канада и Мексика.

"Был одобрен план с делением на 16 групп по три команды в каждой, но, возможно, это придется пересмотреть. Есть мнения, что 12 групп по четыре сборные будет лучшим вариантом", - поведал Инфантино.

Напомним, 17 декабря на чемпионате мира в Катаре состоится матч за третье место. Встреча с участием сборных Марокко и Хорватии начнется в 18:00 (мск). Финал турнира пройдет 18 декабря, в этом матче сыграют сборные Франции и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).