В одном из районов Кубани продлили высокий уровень террористической опасности

16 дек. 15:13

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении высокого уровня террористической опасности в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 30 декабря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативные и спасательные службы, медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

"Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства", - добавили в пресс-службе.