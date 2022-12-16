Безработица в России достигла исторического минимума

16 дек. 15:21

Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Центрального банка России по итогам заседания совета директоров.

"На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум", - сказано в сообщении.

В Банке России отметили, что во многих отраслях сейчас усиливается нехватка рабочей силы. "В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время в ЦБ обратили внимание на рост вклада бюджетной политики в динамику внутреннего спроса. "Объявленное правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году", - подчеркивается в сообщении.