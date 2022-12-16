Господдержка виноградарства в Краснодарском крае увеличится на 45%

16 дек. 15:28

Власти решили в 2023 году на 45% увеличить объем поддержки виноделия и виноградарства в Краснодарском крае.

"На сегодняшний день край выпускает более 20 млн декалитров винодельческой продукции, а это практически половина потребности вина в стране. <…> Отрасль активно поддерживается государством. В этом году из краевого бюджета выделили 731 млн рублей. В 2023-м господдержку предусмотрено увеличить до 1,1 млрд", - рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, на Кубани агробизнес остается инвестиционно привлекательным и рентабельным направлением. В этом году в регионе собрали 280 тыс т винограда, свыше 450 тыс тонн фруктов, урожай зерновых стал рекордным - более 15 млн тонн. "Как результат - аграрии загрузили работой нашу перерабатывающую отрасль. Уверен, что ни на один социально значимый вид продовольствия дефицита не будет. Кубанской продукцией и край, и другие регионы будут обеспечены", - заявил губернатор.