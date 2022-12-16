В 2023 году Сочи и Турцию может связать паром

16 дек. 14:55

В 2023 году между Сочи и Турцию могут запустить паромное сообщение. Об этом сообщил 16 декабря руководитель "Морпорта Сочи" Юрий Владимиров.

"О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы", - поведал он.

Владимиров отметил, что это направление востребовано, и сейчас оно пошло в работу. "В 2023 году мы, я думаю, это сделаем", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Россия и Турция сообщали, что заинтересованы в развитии морского пассажирского сообщения между Стамбулом и Сочи.