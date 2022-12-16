Под санкции ЕС попали 168 российских компаний

16 дек. 14:54

Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний, говорится в сообщении замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, которое он опубликовал в пятницу в Twitter.

"Девятый пакет санкций против России. Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследование, проведение опросов общественного мнения и другие", - сообщил Домбровскис.

Пакет санкций согласован, но еще не вступил в силу, это случится после его публикации в Официальном журнале ЕС в ближайшие дни.