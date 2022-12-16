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Армянские военные и НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском и Кельбаджарском районах

Армянские военные и НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском и Кельбаджарском районах

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 16 декабря позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Подразделения ВС Армении с 12: 00 по 13: 50 по местному времени с позиций в направлениях населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района и Юхару Шорджа Басаркечарского района обтсреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Также в 13: 05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

"Нашими подразделениями, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

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