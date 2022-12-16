Юный житель Махачкалы попал под колеса на пешеходном переходе

16 дек. 14:17

В центре Махачкалы произошло ДТП с участием 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.



"Примерно в 20:35 в Махачкале, на улице Ярагского, 29-летний водитель Nissan Teana совершил наезд на 15-летнего жителя Махачкалы, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу", – сказано в сообщении.



Мальчика с различными телесными повреждениями доставили в больницу.