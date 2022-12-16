В центре Махачкалы произошло ДТП с участием 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Примерно в 20:35 в Махачкале, на улице Ярагского, 29-летний водитель Nissan Teana совершил наезд на 15-летнего жителя Махачкалы, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу", – сказано в сообщении.
Мальчика с различными телесными повреждениями доставили в больницу.
Юный житель Махачкалы попал под колеса на пешеходном переходе
В центре Махачкалы произошло ДТП с участием 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
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