Путин и Моди обсудили вопросы сотрудничества России и Индии

16 дек. 14:16

В пятницу, 16 декабря, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-Министра Индии Нарендры Моди. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, которое развивается на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства.

"Лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - сказано в заявлении.

Пути ни Моди также отметили важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).