Депутаты парламента Грузии единогласно поддержали законопроект о восстановлении гражданства

16 дек. 13:55

Парламент Грузии на сегодняшнем заседании в окончательном чтении принял изменения в закон "О гражданстве Грузии", предусматривающие продление до конца 2024 года срока приема обращений граждан, которые хотят восстановить грузинское гражданство.

Депутаты единогласно поддержали законопроект единогласно. В ближайшее время закон отправят на подпись президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время бывший гражданин Грузии, утративший гражданство республики из-за приобретения гражданства другой страны, имеет право до 31 декабря 2022 года обратиться в Минюст с просьбой вернуть ему паспорт Грузии. В 2018 году с попросили вернуть гражданство свыше 1,9 тыс человек, а в 2019 – более 2 тыс человек.