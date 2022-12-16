Россия готовит ответ на потолок цен на нефть

16 дек. 13:28

Ответ России на объявленный Западом потолок цен на нефть ожидается скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время досогласовываются последние моменты

"Ожидаем, что это произойдет скоро", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.