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Россия готовит ответ на потолок цен на нефть

Россия готовит ответ на потолок цен на нефть

Ответ России на объявленный Западом потолок цен на нефть ожидается скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время досогласовываются последние моменты

"Ожидаем, что это произойдет скоро", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

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