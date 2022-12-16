На водохранилища Хачинчай и Суговушан организован медиа-тур

16 дек. 13:17

В Азербайджане проводится медиа-тур на два водохранилища - Хачинчайское и Суговушанское.

Тур начался с Хачинчайского водохранилища в Агдамском районе и продолжится посещением Сугувушанского водохранилища.

Медиа-тур организован с целью ознакомления с ремонтно-восстановительными работами на Хачинчайском водохранилище, на магистральном канале Сугувушанского водохранилища протяженностью 5,2 км, а также на левобережной части магистрального канала "Тертер". Работы проводит ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".