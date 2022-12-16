В ООН поддержали резолюцию Мирзиеева

16 дек. 13:11

Генассамблея ООН одобрила предложенную в 2020 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития", сообщает пресс-служба главы государства.

В резолюции говорится о ключевой роли парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после коронавирусной пандемии и ускорения работы во имя устойчивого развития.

ГА ООН призывает страны оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы работы по достижению ЦУР.

Особое внимание резолюция уделяет поддержке женщин и молодежи, а также их участия в парламентских процессах.