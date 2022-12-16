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Россияне рассказали, где берут деньги на покупку жилья

Россияне рассказали, где берут деньги на покупку жилья

Большинстве россиян берут деньги на покупку жилья из собственных накоплений. Об этом говорится в исследовании, проведенном "СберСтрахования жизни".

Опрос проводился среди жителей городов с населением от 500 тыс человек. На собственные накопления приобрести недвижимость собираются 57,8% россиян. Оформить ипотеку намерены 25,3%, еще 15,8% рассчитывают продать имеющееся жилье и купить новое. О планах использовать материнский капитал заявили 13,6% опрошенных.

В исследовании также сказано, что на новое жилья копят 6,2% опрошенных. Из них наличные откладывают 61,6%, а 21,3% открыли рублевый депозит. Валютные накопления собирают 15,5% респондентов, а доход от ценных бумаг - 11,8%, передает РБК.

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