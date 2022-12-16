Алкоголь будут сертифицировать в Грузии

16 дек. 12:53

Алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, подлежит обязательной сертификации с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.

Цель данной меры – обеспечение качества напитков. Уточняется, что это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентоспособного рынка.

Соответствующие изменения внесены в закон Грузии "О лозе и вине" в 2021 году, передает Sputnik Грузия.