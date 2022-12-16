Сугробы в Москве в выходные могут вырасти до 30 см, по области до 45 см

16 дек. 12:28

В столичном регионе выходные пройдут под знаком «снежного светопреставления», сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные Центральную Россию ожидают «снежное светопреставление» и гигантские февральские сугробы. <…> Связано это будет с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона, снеговые тучи которого начнут накрывать столицу в середине ночи с пятницы на субботу. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье», - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что за выходные на Москву обрушится 15-20 мм осадков, порядка 30% месячной нормы. «При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 см, а в воскресенье снегомерная линейка провалится на глубину 30 см. В Подмосковье местами снежный покров увеличится до 35-40 см, а на востоке региона - до 40-45 см», - поделился Тишковец.

В метель видимость упадет до 1-3 км, на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, вероятны сбои в авиационном сообщении.

В субботу ночью минус 5-10, днем от минус 5 до нуля. В воскресенье прогнозируется 4-9 градусов мороза в течение суток.