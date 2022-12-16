Сделанные инвалидами ювелирные изделия будут продаваться в парках Махачкалы

16 дек. 12:21

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил о продаже ювелирных изделий, изготовленных инвалидами, в парках и скверах города.

Глава первой в России ювелирной мастерской "SilverMaster" для инвалидов-колясочников и людей с ограниченными возможностями здоровья Наида Магомедова на встрече с градоначальником рассказала, что владелец помещения, которое она взяла в аренду, повысил плату. Деньги, полученные в качестве гранта, закончились.

Газимагомедов пообещал оказать проекту необходимую помощь, в том числе финансовую.

Как отметил и.о. главы города, изделия, созданные воспитанниками Магомедовой, можно будет купить в парках и скверах Махачкалы – площадки для реализации изделий им предоставят бесплатно.