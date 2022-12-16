Лукашенко сообщил главную тему переговоров с Путиным

16 дек. 12:16

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить экономику.

Как сообщает «БелТА», Лукашенко, в первую очередь, интересуют вопросы дальнейшей стратегии в сфере экономики.

«На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств», - сообщил белорусский лидер.

Лукашенко отметил также, что поговорит с Путиным об обороноспособности и безопасности.