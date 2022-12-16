Прокурорская проверка помогла восстановить водоснабжение в селе в Ставропольском крае

16 дек. 11:57

В Ставропольском крае после прокурорской проверки восстановили подачу воды в селе Марьины Колодцы в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"После выхода на региональном телевидении сюжета об отсутствии водоснабжения пятые сутки в селе Марьины Колодцы, по поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина, проведена проверка", - сказано в сообщении.

В частности, было установлено, что во время проведения аварийных работ фильтра очистных сооружений водоподготовки сотрудники водоканала нарушили режим снабжения водой жителей села. Также не был организован своевременный подвоз воды в населенный пункт.

Внeceнo прeдcтавлeниe рукoвoдитeлю "Ставрополькрайводоканала" - "Южный". Oтвeтственный за рабoту в сeлe coтрудник организации стал фигурантом административного дела по ст. 7. 23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), передает "Интерфакс-Юг".