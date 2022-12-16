Фарид Шафиев: "Мирный договор Азербайджана и Армении укрепит позиции России"

В Карабахе, возле поста российских миротворцев на дороге Ханкенди - Шуша пятый день продолжается бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов против нанесения вреда экологии и имуществу Азербайджана незаконной добычей полезных ископаемых в зоне временного размещения РМК. Миротворцы продолжают блокировать Лачинскую дорогу, в то время как протестующие пропускают все проезжающие машины. О том, как эта ситуация вписывается в глобальный геополитический контекст, "Вестник Кавказа" побеседовал с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.

- Лачинский вопрос на данный момент состоит из трех компонентов: экология, безопасность, в том числе транспортная безопасность, и отсутствие мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По вашей оценке, после решения какой из этих проблем может прекратиться акция протеста?

- В данном случае, поскольку мы говорим об экологии, основной проблемой является незаконная эксплуатация наших природных ресурсов и их вывоз из Азербайджана через Лачинский коридор. Если хотя бы этот вопрос удастся урегулировать, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Вы верно отметили, что Лачинский вопрос состоит из трех компонентов. Первый компонент – это проблемы экологии: вред окружающей среде и незаконная эксплуатация ресурсов. Второй компонент – проблема безопасности, поскольку Лачинский коридор используется в целях, противоречащих Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. По нему, как известно, идут военные грузы, передвигаются армянские военные, незаконно вывозится азербайджанское имущество. Третий компонент – невыполнение Ереваном своих обязательств. Азербайджан взял на себя обязательства по Лачинскому коридору, а армянская сторона – по Зангезурскому, но она ничего не делает для его запуска. Это невозможно, чтобы только Азербайджан в одностороннем порядке исполнял двусторонние договоренности. Поэтому в дальнейшем все эти три компонента должны найти свое решение.

- Если Россия убедит Армению урегулировать отношения с Азербайджаном на 100%, как это повлияет на российские позиции на Южном Кавказе?

- У Азербайджана, Армении и России есть много общих вопросов, особенно в области транспорта и экономики, которые получат свое решение и развитие при нормализации армяно-азербайджанских отношений. И в Азербайджане, и в Армении, особенно среди элиты, есть понимание важности России как геостратегического партнера. Поэтому мирный договор, если он действительно будет нацелен на урегулирование всех вопросов без исключения сейчас и навсегда, позволит России получить большие политические и экономические дивиденды.

- Насколько усиление позиции Турции в регионе связано с затягиванием решения карабахского вопроса?

- Это абсолютно правильный вопрос. Меня часто спрашивают, не потому ли Турция усилилась на Южном Кавказе, что Россия в свое время затягивала решение карабахского вопроса? Азербайджан до сих пор чувствует угрозу своему суверенитету и территориальной целостности со стороны Армении. Поэтому, пока этот фактор не удален, Турция и Азербайджан будут только усиливать свое сотрудничество. Следовательно, Турция будет все больше укрепляться в нашем регионе.

- Какие выгоды Армении принесет нормализация отношений с Азербайджаном?

- Если смотреть на геоэкономическую картину, которая сложилась в регионе, то сейчас все основные транспортные и энергетические проекты идут в обход Армении. А у Армении две границы все еще закрыты – с Турцией и Азербайджаном. Третья граница с Ираном не предоставляет полного выхода в мировую экономику, потому что Иран сам находится под санкциями. Остается Грузия. При этом Армения, будучи членом ЕАЭС, постоянно сталкивается с проблемами транспортного доступа к России из-за нестабильности Военно-Грузинской дороги. Поэтому открытие коммуникаций и границ позволит Армении полностью использовать свой региональный потенциал, влиться в региональную экономику и тем самым в мировую экономику.

- На ваш взгляд, почему Евросоюз заинтересован в заключении мира между Азербайджаном и Арменией? И готов ли Баку вести диалог с Ереваном на европейской площадке?

- Этот диалог фактически происходит с декабря 2021 года, когда была первая трехсторонняя встреча под эгидой Шарля Мишеля. Армения заключила соглашение с ЕС. Азербайджан работает над соглашением, поскольку Евросоюз – это очень важный экономический партнер. Важны также гуманитарные связи в области образования.

ЕС хочет мира по той причине, что отсутствие мира причиняет вред. В первую очередь под угрозой находятся жизни людей. Помимо этого ущерб наносится экономикам стран, так как огромное количество денег тратится на вооружение. При этом экономическое будущее Армении находится под вопросительным знаком. У ЕС есть интересы в Азербайджане в области транспорта и энергетики. Все эти факторы способствуют тому, что ЕС хотел бы, чтобы вопрос был урегулирован.

Здесь я хотел бы привести слова директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, который отмечает, что, когда речь заходит о ЕС и России – несмотря на очень сложную ситуацию вокруг Украины и пребывание ЕС и России на противоположных позициях, – то в регионе Южного Кавказа, возможно, им стоит отказаться от игры с нулевым результатом. Такова его идея: Россия и ЕС могут дополнять друг друга в этом регионе.

- При этом сейчас мы видим скорее конкуренцию российского и европейского форматов урегулирования. Если в ходе такой конкуренции именно Россия станет страной, добившейся мира на Южном Кавказе, насколько это укрепит ее имидж?

- Естественно, на то государство, которое в конечном счете будет способствовать миру, и будут завязаны политические и другие вопросы дальнейшей жизни нашего региона.