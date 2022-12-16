16 дек. 12:07

Суды Крыма возвращаются к работе после «минирования», сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Крыма.

"В рамках проверочных мероприятий проводятся осмотры зданий судов, входы и выходы из зданий, подходы и отходы к зданиям, прилегающие к зданиям судов территории, с участием сотрудников УФССП по Республике Крым, МЧС и полиции (кинологической службы). На данный момент проверка продолжается в Джанкойском, Белогорском, Кировском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районных судах, Алуштинском, Ялтинском и Судакском городских судах, а также в Киевском районном суде Симферополя, все остальные суды уже приступили к работе. На текущий момент, в 14 судах фактов, изложенных в сообщениях, не установлено", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий.