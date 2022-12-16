Астана примет первый Центрально-Азиатский медиафорум

16 дек. 11:53

Первый Центрально-Азиатский медиафорум стартует в Астане 20 декабря, говорится в сообщении на сайте форума. Уточняется, что на его площадке обсудят тенденции и перспективы развития медиасферы региона,

"Впервые в регионе будут обсуждаться вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиаграмотности и роль женщин в медиа", - приводит сообщение организаторов Sputnik Казахстан.

Уточняется, что участниками мероприятия станут более 100 спикеров, среди которых лауреаты Пулитцеровской премии, политики, журналисты, руководители международных организаций и авторитетные медиаэксперты.