Стало известно, сколько Грузия тратит на содержание Саакашвили

16 дек. 11:36

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал сумму, которую страна потратила на содержание осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Он подчеркнул, что экс-лидер Грузии находится в абсолютно комфортной палате с аппаратурой и возможностью вызвать любого врача.

"Между прочим, нахождение там Саакашвили уже дорого обошлось государству. Насколько мне известно, за эти 400 дней потрачено более 200 тыс лари и эти расходы государство берет на себя", - цитирует его Sputnik Грузия.