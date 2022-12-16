РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, сколько Грузия тратит на содержание Саакашвили

Стало известно, сколько Грузия тратит на содержание Саакашвили

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал сумму, которую страна потратила на содержание осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Он подчеркнул, что экс-лидер Грузии находится в абсолютно комфортной палате с аппаратурой и возможностью вызвать любого врача.

"Между прочим, нахождение там Саакашвили уже дорого обошлось государству. Насколько мне известно, за эти 400 дней потрачено более 200 тыс лари и эти расходы государство берет на себя", - цитирует его Sputnik Грузия.

1330 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version